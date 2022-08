Tony Ramos chora no 'Mais Você': 'Não suporto a soberba'

Tony Ramos durante participação no 'Mais Você'. Foto: TV Globo

Tony Ramos participou do Mais Você na manhã desta segunda-feira, 15, e se emocionou com homenagens que recebeu de colegas de trabalho. Funcionários da Globo elogiaram a postura dele na empresa e os depoimentos tocaram o ator.

"Eu acredito na vida, no afeto, no respeito. Eu não suporto a soberba no ser humano, não suporto aquele que põe o dedo e diz: isto é que é a verdade", disse Tony.

"Não suporto, ninguém tem a verdade absoluta. É insuportável quando alguém diz: a vida é isso. Eu não suporto preconceito. Eu não suporto gente que se diz religiosa e depois sai da igreja e é preconceituosa, é intolerante. Que religiosidade é essa? Que Deus é esse que tu tem dentro?", questionou.

Na conversa, o ator também relembrou sua origem e refletiu: "Eu venho de uma classe média baixa em que todos precisaram trabalhar muito. Hoje eu não tenho problema nenhum em falar isso, é insuportável a soberba nas pessoas".