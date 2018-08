Tom Hardy perde aposta e tem que fazer tatuagem em homenagem a Leonardo DiCaprio

O ator Tom Hardy revelou a tatuagem que fez em homenagem a Leonardo DiCaprio após perder aposta com ele Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Em foto postada por fã no Instagram, o ator britânico Tom Hardy deixou à vista uma tatuagem escrita “Leo knows it all” (Leo sabe de tudo, em tradução livre) que fez em homenagem a Leonardo DiCaprio após perder uma aposta com o ator em 2015.

Com o fim das gravações do filme O Regresso, no qual atuaram juntos, Leo falou para Hardy que ele seria indicado ao Oscar pelo papel de John Fitzgerald. Hardy desconversou, achando que ele estava maluco, então os dois decidiram apostar uma tatuagem caso a previsão de DiCaprio se cumprisse.

Hardy acabou sendo mesmo indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante, mas perdeu a estatueta para Mark Rylance. Mesmo assim, a imprensa vinha cobrando a tatuagem desde então. “O imbecil nunca faria uma tatuagem caso tivesse perdido a aposta”, disse Hardy para a revista Vanity Fair em 2017. “Essa era uma aposta injusta porque meu corpo já é coberto de tatuagens, então não ia fazer diferença. Mas enfim, perdi a aposta então tenho que fazer a tatuagem”, continuou.

Veja abaixo a foto em que aparece a tatuagem em questão.