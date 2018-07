Tom Hardy faz homenagem emocionante para seu cão 

Tom Hardy encontrou seu cão durante as grações de 'Os Infratores', em 2012 Foto: YouTube/ TomHardy Dotorg

Tom Hardy fez um post em seu blog em homenagem a Woodstock, seu cão que morreu por causa de uma polimiosite, isto é, uma doença inflamatória que afeta o sistema muscular. Ele lutava contra a doença havia seis meses.

O ator diz que resgatou seu cachorro em 2012, durante as gravações do filme Os Infratores (2012), em Atlanta, quando Woddy, como o chamava carinhosamente, tinha apenas 11 semanas.

"Ele era um anjo. Ele era meu melhor amigo. Passamos por muita coisa juntos. Charlotte [Riley, sua esposa] trabalhava incansavelmente com ele para ajudá-lo a enfrentar um caso de ansiedade. Ele a amava como uma mãe", escreveu o ator.

Hardy diz que, normalmente, não fala sobre família ou amigos, mas é um caso diferente. "Woody afetou tantas pessoas da maneira dele, com respeito, autonomia, como um amigo familiar", desabafou. "É com muita tristeza e o coração pesado que eu informo a vocês que depois de uma luta muito difícil e curta de seis meses com uma polimiosite agressiva, Woody morreu há dois dias. Ele tinha apenas seis anos."

O ator também agradeceu ao cão por ter encontado eles. "Nós te amaremos e estaremos com você para sempre. Nunca, nunca te esqueceremos", finalizou.

Junto ao post, Hardy colocou um vídeo com suas fotos e de Woody. Assista: