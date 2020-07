Tom Hanks critica pessoas que se recusam a usar máscara: ‘vergonha’

O ator Tom Hanks foi diagnosticado com o novo coronavírus em 11 de março de 2020 Foto: Mario Anzuoni/ Reuters

O ator Tom Hanks, que contraiu covid-19 em março de 2020, participou de uma entrevista coletiva em 30 de junho e criticou as pessoas que se recusam a usar máscaras ao sair de casa quando perguntado sobre as formas de prevenção da doença. Ele chegou a ficar alguns dias internado em um hospital na Austrália junto com a mulher, Rita Wilson, que também contraiu a doença.

“Existem apenas três coisas que nós podemos fazer para conseguir chegar no amanhã: usar máscara, praticar o distanciamento social e lavar nossas mãos”, disse Hanks na coletiva de imprensa virtual, conforme foi publicado pela revista People.

A coletiva tinha o objetivo de divulgar o novo filme do ator, Greyhound, que estreia em 10 de julho na plataforma de streaming Apple TV+. Hanks continuou a falar sobre o tema, e sobre a decisão de alguns de não usar máscara: “essas coisas são tão simples, tão fáceis, se qualquer um não consegue encontrar um motivo para fazer essas três coisas, eu penso apenas ‘vergonha para você’”.

Hanks comparou essas três medidas de prevenção com os cuidados que um motorista deve ter: “se você está dirigindo um carro você não vai muito rápido, você dá seta e evita atingir pedestres. Meu Deus, isso é senso comum”.

Na entrevista, o ator ressaltou que ele e Rita Wilson estão bem, e tiveram cerca de dez dias de sintomas “desconfortáveis”, mas sem ameaça à vida. “Acho que fomos modelos de recuperação da covid-19, mas nos isolamos também para que não passássemos a doença para ninguém que entrasse em contato conosco, e desde então estamos praticando o mesmo isolamento e distanciamento social que é pedido para o todos”, afirmou Hanks.

