Tom Hanks ajuda homem a pedir namorada em casamento

Tom Hanks mostra seu novo livro, 'Uncommon Type: Some Stories'. Foto: REUTERS/Lucas Jackson

No último sábado, 4, Tom Hanks estava em um lançamento de seu livro em Austin, Texas, nos Estados Unidos, quando resolveu ajudar um homem a pedir a namorada em casamento.

De acordo com a Associated Press, Hanks estava respondendo às questões da plateia no Festival de Livros do Texas sobre sua nova publicação, Uncommon Type: Some Stories (ainda sem título em português) quando falou que ele estava cansado de responder e queria perguntar também.

Então ele pegou um pedaço de papel e anunicou que havia um homem ali na plateia, chamado Ryan McFarling, que tinha uma pergunta para uma mulher que também estava lá, Nikki Young. A pergunta era: "Nikki, você quer casar comigo?".

A mulher disse sim e, após o pedido, Hanks abraçou Nikki e desejou muitas felicidades ao casal. O momento foi fotografado e compartilhado nas redes sociais por algumas pessoas:

Uma publicação compartilhada por iranian fanpage ❤ / تام هنکس (@tomhanks_iran) em Nov 5, 2017 às 8:48 PST