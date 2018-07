Tom Cruise fez treinamento secreto na NASA para participar de viagem espacial

Foto: Bang Showbiz

Tom Cruise passou por um treinamento secreto da NASA para viajar ao espaço.

O astro de Hollywood concordou em narrar Space Station 3D, um documentário curto sobre a Estação de Espaço Internacional, em 2002, com a condição de que ele voaria na nave espacial, porém seus sonhos foram colocados em espera depois que a Columbia se desintegrou sobre o Texas e a Louisiana ao entrar novamente na atmosfera da Terra, em 2003, matando todos os sete tripulantes.

O diretor Toni Myers disse ao jornal The Sun: "Tom queria ser um astronauta, ele pilota seu próprio jato GulfStream IV e é um piloto qualificado. Ele estava muito entusiasmado sobre fazer Space Station 3D, mas o acordo era que ele também queria voar na nave espacial. Ele tinha boas chances de fazer isso, mas o acidente ocorreu e foi o fim de tudo."

Enquanto isso, Tom admitiu no passado que ele acredita em vida extra-terrestre. "Seria um pouco arrogante pensar que somos os únicos em todas as galáxias do universo", disse o ator.

Embora ele ainda não tenha conseguido viajar ao espaço, Tom interpretou um astronauta em Oblivion (2013), filme pós-apocalíptico baseado no romance homônimo de Joseph Kosinski.