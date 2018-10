Tom Cruise desafia Cientologia e se reaproxima da filha

O ator Tom Cruise. Foto: AFP

Adepto da Cientologia há anos, Tom Cruise é considerado um ator reservado se comparado a outras personalidade de Hollywood. O comportamento também pode ser considerado consequência da religião.

Há quase cinco anos, Tom Cruise não via a filha Suri, fruto do relacionamento com Katie Holmes. Ambos se divorciaram em 2012. A igreja havia recomendado ao ator que não ficasse muito próximo às pessoas que não compartilhassem de sua crença. Nos últimos meses, porém, pai e filha teriam se reaproximado, de acordo com informações do Celebrity Insider.

“O Tom tem estado em contato com a Suri cada vez mais nos últimos meses e deixou claro que quer voltar a ser parte da vida dela. Ele manda presentes e escreve cartas, como um modo de tentar reconectar com a filha. E isso tem funcionado”, disse um amigo próximo da família.

A relação de Tom Cruise com a Cientologia sempre gerou polêmica. Mais recentemente, em junho, uma reportagem do Hollywood Reporter trouxe o depoimento de Brendan Tighe, ex-integrante da seita. Segundo ela, Scarlett Johansson teria sido uma das atrizes ‘escolhidas’ pela religião para namorar Tom Cruise. A atriz classificou como ‘degradantes’ os relatos publicados.

Até a animação South Park já fez anedotas sobre a Cientologia, inclusive citando a participação de personalidades americanas, como Tom Cruise e John Travolta.

O ator Tom Cruise, na visão do desenho 'South Park'. Foto: Reprodução/20th Television

O documentário Toda a Verdade, exibido pela Netflix, conta a história do surgimento da Cientologia no mundo, com depoimentos de integrantes e ex-integrantes da seita.

Assista ao vídeo: