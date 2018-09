Tom Brady diz que sua mãe está bem após ser diagnosticada com câncer

Tom Brady e sua mãe Galynn. Foto: REUTERS/Jim Young

O quarterback do time de futebol americano New Englands Patriots e marido de Gisele Bündchen, Tom Brady, deu uma entrevista recente falando sobre a saúde de sua mãe, Galynn. Ela foi diagnosticada com câncer há dois anos.

"Ela está muito bem. Eu acho que qualquer família que já teve de lidar com câncer sabe que o desafio não está em um só momento, mas é constante", disse ele à People.

Em junho de 2016, Galynn foi diagnosticada e não pôde ir a maioria dos jogos da temporada. Em fevereiro de 2017, porém, ela compareceu ao jogo da final do campeonato do Patriots contra o Atlanta Falcons.

"Eu acho que ela é muito agradecida pelas pessoas que a apoiam. Ela é uma mulher muito incrível e sempre foi muito positiva durante tudo isso e nós estamos muito orgulhosos dela", disse ele na legenda.

Galynn só falou abertamente sobre sua doença no início do ano passado. "Eu lembro de me sentar no consultório e de ouvi-lo falando: 'Você tem câncer de mama e está no estágio dois'", contou ela em entrevista ao canal da NFL na época.