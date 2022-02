‘Todos os Cantos’: último álbum solo de Marília Mendonça completa três anos

Todo mundo vai sofrer e Bebaça são alguns dos sucessos do álbum de Marília Mendonça Foto: Som Livre

Nesta terça-feira, 22, o lançamento do último álbum solo de Marília Mendonça completa três anos. Chamado Todos Os Cantos, o trabalho foi gravado pela cantora em todas as regiões do País.

Para celebrar essa data, fãs de Marília subiram no Twitter a hashtag #MaríliaDay. O álbum rendeu três volumes e possui sucessos como Todo Mundo Vai Sofrer, Bebaça, Ciumeira e Bem Pior Que Eu.

Para a divulgação do projeto na época, a cantora saiu por diversas cidades pedindo para que as pessoas comparecessem aos seus shows. Em novembro do ano passado, Todos Os Cantos Vol 1 se tornou o álbum brasileiro mais ouvido na história do Spotify.

Confira algumas homenagens feitas pelos fãs de Marília:

Bom dia, gadinhos! Hoje é o #MariliaDay, vocês podem postar várias homenagens para a marilia ao decorrer do dia de hoje, e por aqui faremos várias e várias e várias. Usem a tag para todo mundo poder acompanhar. Hoje o dia é só dela. Te amamos muito marilia ❤️ pic.twitter.com/VZqbrFkMPU — Rebanho da Marilia (@rebanhodamm) February 22, 2022

já devo ter dito mais de um milhão de vezes que cada traço seu é minha calmaria, mas nunca vou cansar de repetir. eu te amo marilia, te amo com todas as minhas forças. #MariliaDay pic.twitter.com/GCkY9ZwpbU — gabizinha. (@inspiremarilia) February 22, 2022