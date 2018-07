'Todas foram feitas para ela': Nando Reis revela que sua esposa é a inspiração para suas músicas

Nando Reis no 'The Noite'. Foto: Reprodução/Twitter

Nando Reis foi o convidado do The Noite da última segunda-feira, 26, e conversou com Danilo Gentili sobre o significado de suas músicas. Ele contou que a inspiração para todas as suas músicas é sua esposa, Vânia.

"Todas foram feitas para ela. Porque mesmo que tenha sido inspirado em outra situação, a matriz do amor eu aprendi com ela. Como eu só canto basicamente sobre amor, tudo tem origem da minha relação com ela e meus filhos. Isso não quer dizer que para as pessoas ouvirem a música elas têm que saber quem são os meus filhos e minha mulher", disse Reis.

Ele ainda falou sobre a música O Segundo Sol, de composição de Nando Reis, mas mais conhecida pela interpretação de Cássia Eller. "Eu sempre tenho um poço de dúvidas se devo falar o motivo pelo qual escrevi essa música. É uma história longa, cada um acha o que quiser. Eu troco as minhas próprias letras e tenho a excelente desculpa de dizer que, como fui eu que fiz, estou mudando na hora", disse o cantor.

Nando e Vânia se conheceram ainda jovens, no colégio. Namoraram, casaram, tiveram quatro filhos e se divorciaram. Durante o tempo separado, namoraram outras pessoas mas acabaram reatando.