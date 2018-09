'Tô namorando' diz Maisa ao postar fotos em clima de romance

Aos 15 anos, Maisa assume primeiro namoro publicamente Foto: Instagram/@maisa

Maisa Silva surpreendeu os fãs, nesta quarta-feira, ao publicar em suas redes sociais que está namorando. A atriz aproveitou o 'Valentine's Day' (o Dia dos Namorados na América do Norte) para divulgar fotos com o namorado, que se chama Nicholas Arashiro.

Sempre discreta quando o assunto é relacionamentos, este é o primeiro romance que Maisa assume publicamente.

No Instagram, ela usou a legenda "Happy Valentine's Day" seguida de um coração, em um carrossel de fotos com o jovem. Já no Twitter, comentou aliviada "agora posso soltar as fotinha".

No Stories do Instagram, Maisa fez questão de explicar aos fãs que está feliz e de dizer que os dois já estão juntos há um tempo, mas ela não tinha contado nada ainda, pois os dois não estavam preparados.

A atriz disse que Nicholas não é uma pessoa pública e ela vai respeitar o fato de ele ser tímido e não gostar de exposição. "O que vocês quiserem saber dele, vão ver apenas nas minhas redes sociais", explicou.

Veja as publicações da atriz:

happy valentine’s day ❤️ Uma publicação compartilhada por +A (@maisa) em 14 de Fev, 2018 às 7:17 PST

eai gente to namorando blz kkkk agora posso soltar as fotinha pic.twitter.com/7lCHSoGBh1 — +a (@maisasilva) 14 de fevereiro de 2018

Diante da repercussão nas redes sociais, Maisa postou um vídeo da infância, com a legenda "não sei porque vocês ficaram surpresos, eu já tinha avisado". Veja: