'Tivemos que demitir 200 pessoas', diz Henrique Fogaça sobre restaurantes

O chef de cozinha Henrique Fogaça Foto: Christina Rufatto / Estadão

Henrique Fogaça, um dos jurados do MasterChef Brasil, da Band, revelou ter demitido 200 funcionários de seus restaurantes em entrevista ao apresentador José Luiz Datena no YouTube na última quinta-feira, 4.

"No restaurante nós estávamos com 350 pessoas. Tivemos que demitir sabe quantos? 200 pessoas. 200 famílias", afirmou o cozinheiro, que está à frente dos restaurantes Sal Gastronomia e Cão Véio.

"Mesmo com 70% do governo, de empréstimo para depois fazer um acerto, os 30% não sustenta você com 350 funcionários. Um mês você segura, no segundo mês você quebra, vai pro buraco. Infelizmente", continuou.

Fogaça reclamou do aluguel de espaço em shoppings e falou sobre 2020, englobando também o período antes de medidas de isolamento social e quarentena no Brasil: "Só nesses quatro meses, de janeiro a abril, nós estamos com R$ 500 mil de prejuízo."

"Fiquei 40 dias recluso, restaurante fechado, no Rio de Janeiro nós vamos ter que fechar as portas, não deu pra segurar. É uma situação realmente muito complicada", prosseguiu.

Por fim, Henrique Fogaça encerrou buscando otimismo: "Pensamento positivo. É arregaçar as mangas e voltar a trabalhar. Estamos com delivery, mas traz 15% do faturamento que é normal do restaurante."

Assista à íntegra da conversa entre Henrique Fogaça e Datena no YouTube: