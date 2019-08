'Tive preconceito por causa da diferença de idade', diz Fabiana Karla sobre noivo 13 anos mais novo

Fabiana Karla e seu noivo, Diogo Mello Foto: Instagram /@fabianakarlareal

A atriz Fabiana Karla, 43, falou sobre seu relacionamento com seu noivo Diogo Mello, 30, e sobre a forma como lida com a diferença de idade de 13 anos entre eles em entrevista ao Gshow nesta segunda-feira, 5.

"Tive preconceito no início da relação por causa da diferença de idade. Fugia demais do Diogo. Pensava: 'Ai, preguiça... O que este menino saradinho, que só vive para malhar vai ter para conversar?", afirmou Fabiana Karla.

Porém, a atriz revela que ao conhecer melhor o companheiro, acabou se surpreendendo: "Me enganei feio, porque ele é um idoso disfarçado. Aprendo muito com o meu noivo. Muitas vezes o Diogo tem atitudes mais seguras e maduras do que eu".

Fabiana Karla ainda ressalta que a quantidade de comentários maldosos diminuiu com o tempo, apesar de ainda existirem: "A maioria dos comentários são de mulheres que falam da diferença de idade e tipo físico, mas hoje em dia não são muitos. No começo, quando foi novidade, acho que causou estranheza e até invejinha...".

