Titi posa para foto e fãs elogiam o estilo

Titi brinca com o celular, na imagem publicada pela mãe no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram @gio_ewbank

Cada foto de Titi, filha de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, é um novo suspiro. A última imagem, publicada nesta segunda-feira, 20, por Gio, não foi diferente. Na imagem, a pequena usa um lindo vestidinho preto e branco, botas com glitter e mexe no celular.

Na legenda, Giovanna diz que Titi já dá "altos pitacos" na hora de se vestir ao lado da vó, a produtora de moda Deborah Ewbank.

As fãs aprovaram o look. "Princesa no estilo sempre", escreveu uma internauta. "Meta da vida: ser estilosa igual à Titi", comentou outra.