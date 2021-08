Titi Muller reflete sobre a separação com o músico Tomás Bertoni: ‘Bora quebrar esse monte de tabu’

Titi Muller fala sobre o divórcio na pandemia Foto: Iara Morselli/Estadão

A apresentadora Titi Muller, 34, e o músico Tomás Bertoni, 27, anunciaram neste sábado, 15, o fim do casamento. O casal estava casado há 2 anos e tiveram um filho durante a pandemia, Benjamin, de 1 ano e 2 meses. A gaúcha publicou uma série de vídeos em sua rede social onde ela e o ex-marido comentam a repercussão pública do rompimento.

“Viramos estatística. Vim aqui agradecer todo mundo que tá me mandando muito amor”, começa a gaúcha em post no Instagram. “Eu sei que muitas mães da pandemia se sentiram muito solitárias também, o puerpério por si só é um momento muito solitário, a gente atravessa uma descarga hormonal surreal, é comum que os homens venham com um delay mesmo. Sintam meu abraço”.

Conhecida por tratar de assuntos polêmicos com sinceridade, Titi falou da importância de trazer à público a decisão de se separar, especialmente após o nascimento do filho. “Porque devemos falar sobre isso, porque a separação é um tabu, principalmente quando temos um filho. É um peso muito grande para colocar no ombro de qualquer criança, o sucesso de um casamento”.

No storie, Titi trouxe uma reflexão sobre as consequências do machismo nos casais de gerações anteriores e como falar sobre isso ajuda a quebrar esse padrão de que o casal deve ficar junto mesmo sem querer.

“Gente, tá na nossa mão, bora falar, quebrar esse monte de tabu que é ruim pra todo mundo, e só quem tem a ganhar com isso somos nós e a próxima geração, que olha só, vai vir com muito menos traumas que a gente. Porque a gente sobreviveu ao refrigerante, aos pais que ficaram casados sem querer, mas estamos aqui gastando com terapia - quem pode -, com remédio, antidepressivo, e outras coisas que só a gente sabe”, disse.

Ao quebrar o silêncio sobre as dificuldades da maternidade e da vida em casal, a apresentadora recebeu mensagens de agradecimento pela coragem de levantar essa discussão. “É inevitável para mim falar verdadeiramente sobre vários assuntos, é muito nesse contexto que a gente tá vivendo de rede social, de vida filtrada, posada, de discurso pronto. Não me agradeçam, eu não acho que foi uma atitude corajosa. Se eu fiz que DR foram levantadas por casais, e coisas foram repensadas, eu só tenho a agradecer pela escuta. Minha mensagem foi enviada com sucesso.”

A gaúcha ainda faz um alerta para os seguidores: “Quando um casal separa, independente de como se separou, não protagonizem isso. Não projetem na gente o ideal romântico de vocês. O Instagram é um recorte, é um momento, os sorrisos eram de verdade, estávamos verdadeiramente felizes, mas a vida não é esse recorte, a vida é um B.O. louco, e eu não pego o celular pra fazer um registro quando o bicho pega”, desabafou.

Titi garantiu que ela e Tomás estão muito bem, que ela está feliz e que considera sua relação um sucesso. “A gente deu muito certo. O que é esse conceito de dar certo? Estamos na nossa melhor fase. Uma relação que sai com tanto afeto e amor. Quero falar que eu to muito bem. Tomas não está mais morando aqui, mas ele vai continuar frequentando essa arroba [perfil da rede social], porque a gente pretende continuar tendo muito tempo junto, nós três.”

Desafios da paternidade

Ainda no storie de Titi Muller, Tomás trouxe à tona os desafios da paternidade nos primeiros meses de vida do bebê. “Tem o caso do baby blues masculino - acho que eu inventei esse termo, mas que é real. Não tem que comparar com o que a mulher passa no puerpério, mas que pode ser bem assustador. Foi bem estranho pra mim no primeiro trimestre. Sobre quebrar tabu: o homem já tem essa parada de fraqueza, de não saber ou não querer pedir ajuda. Então, peçam ajuda e pode ser interessante se preparar bem para esse assunto”, alerta o músico da banda Scalene.

No vídeo publicado por Titi, ela afirma que agora terá os finais de semana livre. Tomás explica que isso não quer dizer que ele será “pai de fim de semana”. “Ficou parecendo que eu vou ser pai de fim de semana. Eu recebi várias mensagens e é por isso que eu não falo sobre vida pessoal, eu tenho muita agonia com essas interpretações e como pode influenciar positivamente ou negativamente as pessoas. Mas é isso, eu não vou ser pai de fim de semana”.

O músico concluiu dizendo o quanto eles tentaram ficar juntos, procuraram soluções e estão seguros de sua decisão. “Tentar dar ênfase no quanto a gente tentou, fez terapia de casal, elaborou, ficou confortável e seguro”. Titi concluiu: “A gente não está enlutado e a gente sabe a nossa vida junta é eterna, nós seremos pais para sempre. Não estou vendo um fim, mas um recomeço”.