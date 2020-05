Titi Müller reclama de foto deletada no Instagram: 'não tinha nada aparecendo'

A apresentadora Titi Müller Foto: Instagram / @titimuller_

A apresentadora Titi Müller revelou que teve uma foto sua deletada pelo Instagram nesta quinta-feira, 14, após o conteúdo ser denunciado dentro da opção “nudez ou atividade sexual”. Ela refez a publicação, acrescentando a imagem de uma mamadeira na foto, e destacou que “não tinha nada aparecendo no original”.

“Poderiam se preocupar mais com os perfis que espalham ódio e fake news e deixar nossos corpos em paz”, comentou a apresentadora, que está grávida, em um story. Depois ela publicou a foto novamente, em que aparece nua com a mão na barriga, destacando: “tive minha primeira foto denunciada e deletada por ‘atividade sexual’”.

De acordo com as Diretrizes de Comunidade do Instagram a remoção de conteúdos inapropriados devido a nudez ou atividade sexual segue alguns critérios: “por vários motivos, não permitimos nudez no Instagram. Isso inclui fotos, vídeos e alguns tipos de conteúdo criados digitalmente que mostram relações sexuais, genitais e close-ups de nádegas totalmente expostas, além de algumas fotos de mamilos femininos”.

E tive a minha primeira foto denunciada e deletada do insta, vê se pode pic.twitter.com/DKwILkkM37 — titi müller (@titimuller) May 14, 2020

Na rede social é possível denunciar uma imagem por nudez ou atividade sexual dentro de quatro opções: nudez ou pornografia, proposta ou exploração sexual, compartilhamento de imagens privadas e envolve uma criança.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais