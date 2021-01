Titi Müller desabafa nas redes sociais sobre os desafios da maternidade

A apresentadora Titi Müller, mãe de Benjamin de 7 meses, publicou hoje uma foto no Instagram em que aparece abatida Foto: Reprodução/Instagram @titimuller_

A apresentadora Titi Müller, mãe de Benjamin de 7 meses, publicou hoje uma foto no Instagram em que aparece abatida. Na legenda, explica o motivo: “Todas as mulheres que em mim habitam estão exaustas. E inchadas. E famintas. Com uma pontada de dor de cabeça, aquela que começa depois de umas duas semanas sem dormir”.

Ela brinca comparando a maternidade ao reality show de sobrevivência na selva. “Tipo o Largados & Pelados, só que com roupa de ginástica e um bebê agarrado. Que agora pede ‘mamãe’, e é a coisa mais gostosa e cansativa porque ‘mama’ não é ‘papa’, e tem horas que é só a gente e o peito. No meu caso, um só. Largados & Pelados versão roupa de ginástica e shape do Exterminador do Futuro na cena final. Hasta la vista e fuerza na peruca, mamas”.

No Twitter, ela contou que teve problemas para amamentar. “Aliás, desmamar sem ter vontade/estar preparada é, sem dúvida, o maior desafio que encontrei até agora”.

O isolamento também é um obstáculo nesse momento. “Pra quem foi mãe durante a pandemia: vocês conseguem imaginar como é maternar sem confinamento? Poder receber visita, sair pra tomar um café e espairecer, vale night com o marido? A impressão que eu tenho é que isso só existe em outra dimensão”, escreveu Titi.