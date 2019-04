Tiroteio interrompe gravações de clipe de Mc Mirella em favela do Rio

As gravações do meu vídeo clipe #CriaDeFavela foram interrompidas por conta do tiroteio na comunidade Morro do Santa Marta. Sempre foi meu sonho gravar um clipe dentro de uma comunidade no RJ, e essa foi escolhida com todo carinho e fomos tratados super bem por todos lá dentro. Não sei dizer o que houve. E se teve de certo algum motivo. Foi tudo muito rápido. Mas no momento parecia que o tempo não passava. Não sei expressar a sensação que a gente passa nesse momento. Quero agradecer a Deus pelo livramento e a todos pela preocupação. Estou tranquila pois parece que ninguém foi ferido! Agora as gravações serão retomadas e o clipe será baseado em fatos reais. Obrigada meu Deus ✨ #RJ #CriaDeFavela #Morro #Livramento

