'Tiraram a minha privacidade', diz ex-modelo que postou foto de idosa nua

Dani Mathers, ex-modelo da Playboy Foto: Kevork Djansezian/ Reuters

A ex-modelo da Playboy Dani Mathers deu sua primeira entrevista após ser condenada por invasão de privacidade por tirar fotos de uma senhora de 70 anos nua e postar nas redes sociais. O crime ocorreu no ano passado, no vestiário de uma academia.

No relato que deu à rede americana ABC News, ela disse que passou a viver com a mãe e que recebeu ameaças de morte.

“Ter de me esconder na casa da minha mãe com 30 anos por causa de uma coisa que eu fiz me fez sentir muito baixa”, comentou. “Tiraram a minha privacidade após eu ter tirado a de outra pessoa.”

Na entrevista, Dani pediu desculpas à senhora e afirmou que não tinha intenção de publicar a foto, mas sim de mandá-la a um amigo de maneira particular. Mesmo assim, não se eximiu de culpa: “Eu sei a diferença entre o certo e o errado e eu escolhi o errado”. Ela ainda alegou que ao realizar o gesto não percebeu que havia cometido uma infração à lei.

Dani não recorreu da sentença que a incriminou e fez um acordo com a Justiça. Ela passará 30 dias realizando trabalho comunitário e ficará três anos em liberdade condicional.