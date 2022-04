'Tira Título Army': Fãs do grupo BTS fazem campanha pró-título de eleitor

O fandom da banda sul coreana BTS, 'Army Help The Planet', realizou, nesta sexta-feira, uma campanha pró-título com projeções em prédios de seis capitais brasileiras: Porto Alegre, Belém, Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Foto: Twitter/@ARMY_HTP

E não é que os Armys fizeram tudo de novo? O fandom do grupo de k-pop BTS utilizou, mais uma vez, sua força em prol da conscientização de temas importantes para a sociedade.

Em março deste ano, o Army Help The Planet já havia organizado uma campanha, durante a transmissão de um show da banda sul coreana nos cinemas, ao distribuírem o 'título army’ para incentivar a obtenção do título de eleitor entre jovens, mas esta não foi a primeira vez que o grupo se organizou socialmente.

O fãs já promoveram projetos sociais e ambientais, mobilizaram ajuda de insumos médicos para hospitais em Manaus e cidades vizinhas, contribuíram com doações a ONGs no Pantanal em 2020, entre outras inúmeras iniciativas. Dessa vez o grupo foi além e ocupou as principais capitais do País.

Com mensagens pró-título, o fandom realizou projeções em prédios de seis cidades brasileiras: Porto Alegre, Belém, Brasília, Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Nas redes sociais, a divulgação é feita pela hashtag '#TiraoTítuloArmy'. Com frases retiradas das faixas da banda sensação do k-pop como, por exemplo, "Se o que você vê no jornal não é nada para você, você não é normal", da música Am I Wrong, e "O amanhã continuará vindo, e somos jovens demais para desistir", da canção Tomorrow, os jovens tentam instigar outros jovens a tirarem o título de eleitor a tempo das votações que difinirão os próximos presidente da República, governadores estaduais, senadores e deputados federais, estaduais e distritais. O primeiro turno das Eleições 2022 está agendado para 2 de outubro e o segundo para 30 de outubro. Vocês pediram e aqui está!! Título Eleitoral Army! Pra você que é army de carteirinha e título Vai fazer 16 anos até outubro? Que tal tirar seu título? DRIVE: https://t.co/EoNx7r6X3F *O arquivo correto para impressão é "PDF Impressão" #TiraOTítuloArmy pic.twitter.com/cO07OWR0Z4 — Army Help The Planet (@ARMY_HTP) March 13, 2022

Como parte da campanha #TiraOTítuloArmy, o AHTP conseguiu fazer esse projeto incrível de projeção em 6 diferentes pontos do Brasil E ai, Army! Já tirou o seu título? Segue as fotos ⬇️ pic.twitter.com/BqBRnahlTq — Army Help The Planet (@ARMY_HTP) April 8, 2022

Se você tem entre 16 e 17 anos, ou completa 16 até 2 de outubro, você tem direito a tirar seu título de eleitor.

A inscrição pode ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral, e o prazo está apertado, vai até o dia 4 de maio.