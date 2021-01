‘Tinha medo pela minha vida’, diz Duda Reis sobre relacionamento com Nego do Borel

Duda Reis e Nego do Borel terminaram o noivado em dezembro de 2020 Foto: Instagram/ @negodoborel

Duda Reis, 19 anos, revelou ter sido vítima de uma relação abusiva com Nego do Borel, 28 anos, após o vazamento de um áudio que confirmaria a traição do cantor envolvendo a influenciadora Lisa Barcelos, nesta terça-feira, 12.

Em uma série de stories, a atriz desabafou sobre a relação que teve com Nego, cujo noivado acabou em dezembro do ano passado, e revelou momentos conturbados que viveu com ele e expôs mais uma traição do funkeiro.

A jovem compartilhou mensagens de uma conhecida que contou a ela que tinha encontrado o artista bêbado em uma festa tendo relações com outra mulher. "Eu vou expor porque sei que é verdade. Essa menina é uma conhecida minha, temos várias amigas em comum e ela veio me contar hoje o que aconteceu. Nesse dia, fui passada a perna (pra variar) e o bonitão [Nego] nas festinhas, comprometido e com várias mulheres”, disse ela.

“Passei muita coisa que vou poder testemunhar e usar de incentivo para vocês. Verbais, chantagens emocionais, sentia medo mesmo, medo pela minha vida e decidi botar a boca no trombone (...) Eles não mudam e nunca vão mudar, só mudam de presa", afirma.

"Quem passa pano pra abusador é conivente, sim. Sinto muito, espero que não mexam comigo porque vou ter que dar um depoimento imenso do que eu passei em três anos e não conseguia sair de jeito nenhum por ter muito abuso. Sem contar os xingamentos, traições, desrespeito etc", detalha.

Entenda o caso

Duda Reis fez esse pronunciamento sobre sua relação com Nego do Borel após o vazamento de um áudio em que Lisa Barcelos conta detalhes de momentos íntimos que viveu com o cantor enquanto ele estava comprometido. Com a repercussão, a influenciadora confirmou a traição

“O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, como pessoa pública, assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso”, disse Lisa ao jornalista Léo Dias.

A influenciadora ainda garante que está arrependida, já que era amiga de Duda Reis. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, afirmou Lisa.

Nego do Borel

O cantor publicou stories em seu Instagram comentando a repercussão das falas de Duda Reis. Confira abaixo.

"Estou vivendo, com certeza, um dos piores dias da minha vida. Tenho sido bombardeado de coisas e precisei de um tempo para ler e absorver tudo antes de vir me pronunciar em respeito ao meu público".

"Sim, houve traição, que foi um erro do qual não me orgulho. Me arrependo muito e não trouxe em público antes para não expor terceiros. Mas, além disso, têm saído muitas mentiras a meu respeito. Coisas que têm me deixado triste, mas não vou ficar aqui discutindo e, sim, provar a minha inocência".

"Quanto ao posicionamento da minha ex, é, de fato, algo que me surpreende. Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que, ao contrário do que vem sendo feito por aí, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher".

"Por questão de princípios, é algo que não faria com ela, assim como não faria com nenhuma outra mulher. A não ser que seja extremamente necessário. Em breve me pronunciarei e contarei toda a verdade".

*Atualizada às 16h50 de 13 de janeiro de 2021.