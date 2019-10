‘Time’ inclui Pabllo Vittar em lista de ‘Líderes da Próxima Geração’

A cantora e drag queen Pabllo Vittar. Foto: Instagram/@pabllovittar

A revista Time incluiu nesta quinta-feira, 10, em sua lista bianual a drag queen e ativista LGBT+ brasileira Pabllo Vittar como uma das dez pessoas jovens que estão “mudando o mundo”.

Pabllo, de 24 anos, foi incluída ao lado de outras estrelas em ascensão no mundo, como o rapper britânico Stormzy, na seleção 'Next Generation Leaders' (Líderes da Próxima Geração).

De acordo com a publicação, a drag queen “se estabeleceu como alguém a ser admirado em muitas frentes, usando sua plataforma como estrela musical para exigir igualdade para comunidades LGBT no Brasil e além”.

Pabllo, que se identifica como gay e genderfluid, se tornou uma sensação na internet nos últimos anos, conquistando meio bilhão de reproduções no Spotify e um bilhão de visualizações no Youtube, além de somar nove milhões de seguidores no Instagram.