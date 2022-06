Tim Burton critica Warner por colocar mamilos no traje de Batman em filme de 1995

Tim Burton criticou o uso de mamilos no traje do Batman em 'Batman Eternamente', filme de 1995 que deu sequência aos dois filmes do herói que ele havia dirigido. Foto: Estadão/Marcelo Chello e Warner

Você se lembra de quando o Batman tinha mamilos no traje? Em entrevista à revista Variety divulgada nesta terça, 7, o diretor Tim Burton revelou que não gostou da adição do adereço ao figurino do herói no filme Batman Eternamente, de 1995.

O cineasta havia sido o responsável pelos dois longas anteriores da franquia do homem-morcego, Batman (1989) e Batman: O Retorno (1992). Segundo Burton, seus filmes foram recebidos com relutância pela Warner por terem um tom sombrio demais.

Após os dois primeiros filmes, ele foi substuído pelo diretor Joel Schumacher, que ficou encarregado de produzir o longa-metragem de 1995 e sua sequência, Batman e Robin.

"Na época, eu fiquei tipo: 'espera aí. Vocês reclamam de mim, eu sou muito esquisito, eu sou muito sombrio, mas aí vocês colocam mamilos no traje? Vai se f****. Sério. Então, é, acho que foi por isso que acabei não fazendo [o terceiro filme]", disse Burton.

O diretor também revelou que ainda não assistiu ao filme mais recente do herói, dirigido por Matt Reeves, que tem um tom similiar ao qual ele era criticado por usar. "É engraçado ver isso agora, porque todas as memórias voltam de 'é muito sombrio'. Então me faz rir um pouco", disse.

Como surgiu o traje com mamilos?

Segundo a Variety, o responsável por adicionar os mamilos ao traje do Batman em 1995 foi Jose Fernandez, que era o principal figurinista da franquia na época.

Em entrevista à Mel Magazine, o designer disse que a roupa era inspirada em armaduras romanas, como centuriões. "Nos quadrinhos, os personagens sempre pareciam estar nus com tinta spray neles – era tudo sobre anatomia, e eu gosto de mostrar a anatomia", afirmou.

Fernandez disse que, quando fez o traje, não refletiu muito sobre o uso dos mamilos: "Não sei exatamente onde minha cabeça estava naquela época, mas é o que me lembro. Então adicionei os mamilos. Eu não tinha ideia de que acabaria tendo todo esse burburinho".

Ele ainda opinou que o detalhe funciona melhor em Batman Eternamente, por ser mais discreto, mas que o diretor Joel Schumacher gostou tanto do uso dos mamilos que eles acabaram ficando ainda mais explicitos em Batman e Robin.

Traje do Batman no filme de 1995 tinha mamilos desenhados no peito do herói. Foto: Warner

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais