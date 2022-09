Tiktoker se desculpa após criticar vestido e make de Anitta no VMA 2022

Taylor Wang ainda completou dizendo que a peça da estilista Elsa Schiaparelli tinha "aparência de suja". Foto: TikTok / @taylorwjc

O tiktoker Taylor Wang gravou um vídeo, na útima quarta-feira, 31, se desculpando pelos comentários que fez sobre o look de Anitta no VMA 2022. A decisão foi tomada após internautas o chamarem de racista e xenofóbico por ele dizer que o tom da pele da cantora "não combinava com o vestido" da estilista Elsa Schiaparelli, mesma marca que Bella Hadid usou em Cannes, em 2021. Ele ainda completou dizendo que a peça tinha "aparência de suja".

"Tenho recebido tantos comentários de ódio que tenho que explicar o que disse sobre o vestido não ter ficado bem com a cor da pele dela. Não tenho nada contra o tom de pele dela, mas tudo contra o vestido. Não uso amarelo, fico horroroso em amarelo porque não combina com o tom da minha pele. E eu disse que o vestido parece sujo porque a sombra do vermelho velvet aparenta estar sujo com muita facilidade. Não tem nada a ver com o tom da pele dela", falou.

"Sinto muito que algumas pessoas tenham me interpretado errado. As pessoas estão me chamando de racista e xenofóbico. Não sei se onde isso está vindo... Eu disse que o cabelo e a maquiagem não estavam legais porque ela já teve muito mais bonita em outras situações. Talvez eu tenha dito de uma forma muito dura, e me desculpo por isso. Vou me expressar melhor da próxima vez", continuou Wang, que tem mais de 800 mil seguidores em seu perfil sobre moda, divididos entre a China e o Canadá.

Na quinta-feira, 29, Taylor Wang fez uma cobertura dos looks do black carpet do Video Music Awards e criticou de forma bastante dura o vestifo de Anitta. "Odeio esse look... Acho que o tecido e a cor não combinaram com o tom de pele dela. O vestido parece sujo. Está tão fora do tema... O cabelo e a a maquiagem dela estão horrorosos. Talvez ela tenha comprado esse vestido com o seu próprio dinheiro e tinha um baixo orçamento para comprar coisas melhoras da Schiaparelli", comentou.

Vitória histórica de Anitta

No MTV Video Music Awards 2022, realizado no último domingo, 28, Anitta fez história . A cantora levou o prêmio de melhor clipe de música latina com Envolver, tornando-se a primeira artista solo brasileira a conquistar a vitória na premiação, e fez uma apresentação ao vivo da mesma canção, incluindo ainda batidas de Vai Malandra e Movimento da Sanfoninha, funks clássicos de seu repertório.

No dia seguinda, ainda sem acreditar no feito, a brasileira usou o Instagram para agradecer aos fãs todo o apoio recebido e não conseguiu segurar as lágrimas.

"Prometi aos meus fãs que viria aqui para dizer alguma coisa... Estou a caminho de casa e queria dizer obrigada, quero que todo mundo, principalmente meus fãs, saibam como estou feliz. (Para) Quem não é brasileiro é difícil entender o que aconteceu", disse.

"Meu País tem momentos sociais loucos. Ainda mais com o meu ritmo. Nasci na favela, na comunidade e, para 80%, 90% das pessoas do meu País, as coisas são tão impossíveis. Muitos anos atrás esse ritmo era considerado um crime, quando comecei. Pessoas foram presas. Prometi que um dia ia mudar isso. Hoje fiz acontecer", continuou Anitta.

Anitta chora após vencer prêmio no VMA e agradece fãs. Foto: Instagram/@anitta

"Só queria agradecer aos meus amigos reais, minha família, meu País. Sei o quanto foi difícil, por isso não esperava. Estou tão surpresa. Obrigada Universo, minha família que sempre me apoia, meus fãs... Hoje nós trouxemos esperança para tantas pessoas. Esse era meu principal sonho. Fazer dinheiro e ter fama, não me importa. Mudar vida é impagável. Estou muito feliz", finalizou.