Ticiane Pinheiro tira dia de folga e toma chá da tarde com filha e amigas

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o dia de folga ao lado de amigas e filhas. Foto: Instagram/@ticipinheiro

A apresentadora da Record TV Ticiane Pinheiro aproveitou a segunda-feira, 16, para tirar o dia de folga. Mesmo com a agenda fechada para trabalho, ela teve diversos compromissos pessoais.

Um deles foi tomar chá com quitutes deliciosos com as amigas. Além disso, todas levaram as filhas, que brincaram a valer.

"Dia de folga. E a segunda-feira chegou cheia de programações, inclusive tive um tempinho para um chá da tarde com as amigas. Que delicia! Falamos um pouco sobre tudo, mas principalmente sobre as delícias e os desafios da maternidade. Amei, meninas, e nosso filhos também aproveitaram muito!", escreveu Ticiane na legenda da série de fotos que publicou no Instagram.

Nas imagens, a apresentadora aparece tomando chá com bolinhos com as amigas e Manu, filha de Ticiane com o Cesar Tralli, brincando com as outras crianças.