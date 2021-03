Ticiane Pinheiro se emociona ao ver pai ser vacinado contra covid-19: 'Tão bonitinho'

Em São Paulo, Ticiane Pinheiro se emociona durante vacinação do pai contra novo coronavírus Foto: Instagram/ @ticipinheiro

Ticiane Pinheiro não conteve as lágrimas após conseguir vacinar o pai em São Paulo, na capital paulista, contra o novo coronavírus. Ele está na faixa dos 80 anos de idade, grupo que começou a ser imunizado a partir de sábado, 27.

"Eu já assisti esse vídeo umas quatro vezes e choro toda vez com o papai vacinando. Tão bonitinho. Que bom, né? Agora falta a mamãe! Amo vocês", declarou a apresentadora da Record TV no vídeo que fez e publicou no Instagram.

Ticiane também fez uma homenagem ao pai nas redes sociais. "Primeira dose de esperança e amor! Ontem meu paizinho tomou a primeira dose da vacina contra a covid-19. Que felicidade, que alegria! Espero que todos possam em breve receber essa benção tbm! Viva a saúde, viva a ciência! Dias melhores pra sempre!", escreveu na legenda da imagem.

A mãe de Ticiane, Helô Pinheiro, a eterna garota de Ipanema, ainda não se vacinou contra a covid-19, pois tem 75 anos de idade.

Assista ao vídeo: