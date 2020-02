Ticiane Pinheiro pega metrô para fugir das enchentes de SP: ‘Ruas intransitáveis’

Ticiane Pinheiro ao lado do jornalista Celso Zucatelli e a maquiadora Giovanna Botelho, no metrô de São Paulo. Foto: Instagram / @ticipinheiro

Ticiane Pinheiro publicou na segunda-feira, 10, uma foto no metrô de São Paulo ao lado do jornalista Celso Zucatelli e da maquiadora Giovanna Botelho, da RecordTV.

Os três optaram pelo transporte público para fugir do caos da cidade com as chuvas, que causaram alagamentos em diversos pontos.

Saindo da estação Barra Funda e com uma bolsa da Gucci na frente do corpo, a apresentadora posou para selfie ao lado dos colegas de trabalho e disse que o metrô estava funcionando bem.

"São Paulo está em estado de alerta. Assim como muitos lugares do Brasil, a chuva chegou com tudo aqui. Muitas ruas intransitáveis", afirmou. "Graças a Deus, já estou em casa. Espero que todos cheguem bem em suas casas no final do dia", completou.

Muitos seguidores de Ticiane elogiaram a atitude: "gente como a gente". Outros demonstraram surpresa, já que não imaginavam a apresentadora andando de transporte público.