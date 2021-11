Ticiane Pinheiro mostra filhas fantasiadas para o Halloween

As filhas da apresentadora Ticiane Pinheiro, Rafaella e Manuella, que se fantasiaram para o Halloween Foto: Instagram/@ticipinheiro

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais neste domingo, 31, para mostrar as filhas, que se fantasiaram para o Halloween 2021. A apresentadora da Record TV publicou as fotos das pequeninas no Instagram.

Ela fez uma série de stories em que aparece em uma festinha de Dia das Bruxas, em busca de doces ou travessuras.

"Minha bruxinha mais linda", escreveu Ticiane na legenda de uma série de três fotos em que aparece Manuella, fruto do relacionamento dela com o apresentador da TV Globo César Tralli.

A menina, toda sorridente, está com um vestido preto e laranja, um chapéu com uma caveira que tem olhos de coração, segurando um cachorrinho de plástico.

Em outra publicação no Instagram, Ticiane Pinheiro mostra Rafaella Justus, que está com uma roupa roxa brilhante e uma maquiagem em que aparecem alguns pequenos morcegos. "Minha morcega mais linda!Happy Halloween", escreveu. A garota é filha de Ticiane com o apresentador Roberto Justus.