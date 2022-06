Ticiane Pinheiro ganha festa de aniversário antecipada em São Paulo

Ticiane Pinheiro e as filhas, Rafa e Manu, em comemoração antecipada de aniversário da apresentadora. Foto: Instagram/@ticipinheiro

Ticiane Pinheiro ganhou uma grande festa nesta sexta-feira, 10, em São Paulo. A apresentadora da Record TV, que completa 46 anos em junho, comemorou antecipadamente ao lado de familiares e muitos amigos.

"Gente, estou indo para a festa surpresa que fizeram para mim, só que eu descobri, eu estou chegando e é isso aí", disse Ticiane em um vídeo publicado por uma amiga.

Os principais momentos do aniversário também foram registrados nos stories da apresentadora no Instagram.

Na hora do parabéns, ela esteve ao lado das filhas Rafaela, fruto do relacionamento com o empresário Roberto Justus, e Manuela, do casamento com César Tralli. O jornalista, aliás, não aparece nas imagens.

A confraternização contou com muita música e dança. Ticiane foi puxada pela amiga Ana Hickmann para dançar lambada.

Ticiane Pinheiro e a amiga Ana Hickmann dançam durante festa em São Paulo. Foto: Instagram/@ticipinheiro

O pai de Ticiane Pinheiro, a mãe e o irmão mais novo também se animaram e entraram na pista para dançar com ela.