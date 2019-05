Ticiane Pinheiro entra no 8º mês de gestação: 'Muito amor'

Ticiane Pinheiro, a filha Rafaela e o marido Cesar Tralli. Foto: Instagram/@ticipinheiro

Ticiane Pinheiro, de 42 anos, compartilhou no Instagram nesta segunda-feira, 13, que está entrando no oitavo mês de gestação e tem recebido "muito amor". A criança se chamará Manuela e é fruto do relacionamento dela com o jornalista César Tralli, da Rede Globo.

A apresentadora do programa Hoje em Dia, da Record TV, passou o dia das mães em um hotel fazenda em Taubaté, interior de São Paulo, e ganhou uma homenagem da sua filha Rafaela Justus. "Eu gosto muito de brincar com você, de passear, você é a melhor mãe do mundo", disse a menina, cujo pai é Roberto Justus. "Ano que vem vou estar aqui com a Manu gravando este vídeo para você", completou.

Em fevereiro deste ano, Ticiane Pinheiro e César Tralli completaram cinco anos juntos. "Só tenho que te agradecer. Pelo amor, cumplicidade, respeito, união e mais amor. E agora a nossa família crescendo. Que bênção! Te amo", disse o jornalista à mulher (relembre aqui).

