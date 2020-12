Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram três anos de casamento

Ticiane Pinheiro comemorou três anos de casamento com César Tralli em jantar romântico Foto: Instagram/cesartralli

Ticiane Pinheiro completou três anos de casamento com César Tralli, nesta quarta-feira, 2. Nos stories do seu Instagram, a apresentadora compartilhou a comemoração em um jantar romântico com o jornalista.

Para homenagear o companheiro, ela também publicou no feed uma série de fotos de diversos momentos especiais vividos pelo casal, como o dia do casamento, viagens e o nascimento de Manuela, filha dos dois, que completou um ano em julho.

“Há três anos eu disse sim a você meu amor! Quantos momentos lindos já vivemos, quantas coisas construímos juntos e estamos construindo, como crescemos nesses anos e como aprendemos um com o outro”, escreveu na legenda da publicação.

“Te amo cada segundo mais, tenho a certeza de que aquele meu SIM foi a palavra mais simples, mais forte e verdadeira da minha vida. Eu estava certa: nosso amor venceu e iremos vencer sempre os obstáculos. Obrigada por tanto, sempre! Te amo”, destacou.

Nos comentários, o marido agradeceu pelos três anos de cumplicidade: "Temos uma família de verdade, sólida e abençoada por Deus. Quero celebrar 30 anos ainda renováveis por mais 30. Te amo".