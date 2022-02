Ticiane Pinheiro e César Tralli acompanham filha no primeiro dia de aula

Os apresentadores César Tralli e Ticiane Pinheiro levam a filha Manuella para a escola Foto: Instagram/@ticipinheiro

Ticiane Pinheiro e César Tralli usaram as redes sociais para compartilhar com os seguidores o primeiro dia de aula de Manuella. A garotinha, de 2 anos, é fruto do relacionamento do casal, que está junto desde 2017.

"Primeiro dia de aula da nossa filha, minha caçulinha! Muita emoção! Nossa bebê cresceu e já está que nem uma mocinha indo para escola. Hoje a Manu teve a companhia da mamãe e do papai para adaptação e ficou toda feliz!", escreveu Ticiane.

Na série de fotos que a apresentadora da Record TV publicou, o casal aparece chegando com a filha e sentado com ela na mesinha da escola, manuseando frutas.

A pequena Manuella também escreve com canetinhas e surge toda feliz com a mochila rosa. Confira: