Ticiane Pinheiro dá festinha para gata de estimação e revolta internautas

A apresentadora Ticiani Pinheiro. Foto: Instagram/@Ticipinheiro

A humanização de animais de estimação divide opiniões. Há quem admire quando cães e gatos vestem roupinhas e comem as mesmas comidinhas dos humanos. Mas há aqueles que fazem duras críticas, como os seguidores de Ticiane Pinheiro.

A apresentadora da Record TV publicou, no perfil oficial dela no Instagram, fotos da festinha que organizou para Elsa, sua gata de estimação. “Niver Elsa 3 aninhos. Viva!!! E hoje teve festinha para ela”, escreveu. A publicação teve reação imediata dos seguidores: “Acho sem noção esbanjar dinheiro com esse tipo de coisa em tempos de crise”, “Que feio! Tanta gente passando fome e você ostentando uma besteira dessas”, foram algumas das manifestações.

A festinha da gata Elsa teve bolo e decoração especial. “Detalhes de uma festa feita para minha gatinha, de três anos. Adote um também”, disse Ticiane. Especialistas dizem que a humanização de animais de estimação pode trazer graves consequências, tanto para eles quanto para seus donos. Por vezes, ao serem tratados como humanos, cães e gatos podem perder a própria identidade.

Ticiane Pinheiro não respondeu diretamente aos seguidores que se pronunciaram na página oficial no Instagram.