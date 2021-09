Ticiane Pinheiro compartilha foto de filha: 'Minha menininha linda'

Manuella, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o jornalista Cesar Tralli Foto: Instagram/@ticipinheiro

Ticiane Pinheiro usou as redes sociais nesse sábado, 4, para desejar um bom feriado aos seguidores.

No Instagram, a apresentadora da Record TV surpreendeu os fãs ao publicar duas fotos da filha Manuella, fruto do relacionamento com o jornalista César Tralli, da TV Globo.

"Minha menininha linda desejando um sábado maravilhoso e florido a todos", escreveu na legenda da imagem.

César Tralli comentou a publicação: "Saudades de vocês! Amor puro".

Nas duas fotografias, a menina aparece deitada, segurando uma flor.