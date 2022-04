Ticiane Pinheiro combina look idêntico com filha caçula e encanta web: 'Domingo abençoado'

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou neste domingo, 10, uma foto onde aparece com o look idêntico ao da filha caçula Manu, 2. Foto: Instagram/@ticipinheiro

Quem acompanha a apresentadora Ticiane Pinheiro nas redes sociais sabe que ela adora compartilhar os momentos felizes com a família.

Ticiane, que é casada com o jornalista César Tralli, tem duas filhas: Rafaella Justus, 12, fruto do casamento da comunicadora com o empresário Roberto Justus, e a caçula Manuela Pinheiro Tralli, 2, filha da apresentadora com o âncora do Jornal Hoje, da TV Globo.

Uns dos cliques que mais encantam os internautas são aqueles em que Ticiane combina looks com as filhas e neste domingo, 10, a apresentadora provou que sua filha mais nova já está familiarizada com a brincadeira.

Na postagem, feita ao ar livre, a pequena Manu dá um beijo carinhoso na mãe, que sorri de felicidade: “Um domingo abençoado com muito amor a todos”, escreveu Ticiane.

Confira outros momentos onde a apresentadora combinou looks com as filhas e encantou a web: