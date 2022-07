Tiago Ramos faz tatuagem para mãe de Neymar, sua ex-namorada

O modelo Tiago Ramos, que decidiu fazer uma tatuagem com o nome da ex-namorada, que é mãe do jogador Neymar. Foto: Instagram / @tiagoramoss/@sivaldolins.tattoo

Apesar do término do namoro com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, em dezembro de 2020, Tiago Ramos parece não ter superado a ex. Em maio deste ano, por exemplo, ele chegou a declarar que gostaria de ter se casado com ela e, agora, fez uma tatuagem em sua homenagem.

No último domingo, 17, o tatuador Sivaldo Lins compartilhou em seu Instagram o momento em que tatuou o nome de Nadine na costela do modelo.

Em outra publicação, o tatuador exibiu o resultado final da arte e agradeceu: "Obrigado pela confiança, meu mano".

Nos comentários, internautas têm criticado a atitude do modelo e declaram: "Não tem juízo"; "Só porque é a mãe do Neymar"; "Um cara desse precisa de tratamento urgente"; "Se queria chamar atenção conseguiu".

Confira o momento: