Tiago Leifert vai lançar canal no Youtube sobre futebol

Tiago Leifert anunciou canal sobre futebol em parceria com Rica Perrone e Eduardo Semblano. Foto: João Cotta

Seis meses após sua saída da Rede Globo, Tiago Leifert anunciou nesta segunda-feira, 21, que vai lançar um canal no Youtube. O apresentador voltará às suas origens para falar de futebol ao lado de Rica Perrone e Eduardo Semblano, no canal 3 na área. O trio estreará na plataforma na próxima quarta-feira, 23, às 11h30.

Leifert compartilhou a notícia por meio de uma postagem no Instagram e disse que voltará a falar de futebol porque quer ficar mais próximo daquilo que lhe dá alegria. "No meio do ano passado eu decidi parar tudo, rever minhas prioridades e me aproximar das minhas paixões", escreveu.

O jornalista anunciou sua saída da Globo em outubro de 2021, quando descobriu que a filha Lua, de um ano, possui um câncer raro nos olhos. Em janeiro, Leifert e a esposa, Daiana Garbin, publicaram um vídeo nas redes sociais explicando a condição da filha, na tentativa de conscientizar outros pais sobre a doença.

Desde fevereiro, o apresentador havia voltado a se envolver com o futebol, quando passou a integrar o time de comentaristas do Campeonato Paulista no Youtube. Segundo ele, o convite "só me provou que eu realmente preciso dedicar um pedaço do meu tempo ao esporte de novo."

Leifert explicou que o novo canal será feito "sem pressão" e "sem planos de dominação". Ao lado dele, estarão o jornalista Rica Perrone, que o ex-global disse conhecer desde os tempos de repórter e Eduardo Semblano, que já comanda o canal Fui Clear?.

"Nós três discordamos em vários assuntos, concordamos em outros vários, mas o mais importante é que temos os mesmos princípios e eles regerão nossa resenha: respeito ao futebol, respeito à Seleção e respeito aos atletas", escreveu o apresentador. Confira:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais