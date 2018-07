Tiago Leifert se manifesta em defesa de ex-BBB Laércio

Foto: Reprodução

O apresentador Tiago Leifert saiu em defesa do ex-BBB Laércio depois da notícia de sua prisão. Em seus tweets, Leifert defende que só quem pode julgar é a Justiça e que não se deve acusar ninguém sem provas.

Soube que prenderam um ex-bbb. O trabalho é da polícia e MP, não de justiceiros de rede social. Não é no twitter que se melhora a sociedade — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 16 de maio de 2016

Aqui você pode cobrar, gritar, mas não pode se tornar um guerrilheiro de rede social e correr o risco de ser injusto. — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 16 de maio de 2016

Eu prefiro que sejam injustos comigo do que eu cometer uma injustiça com alguém. É assim que eu penso. — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 16 de maio de 2016

Se for culpado, que apodreça em cana. Se não for, não quero ser eu o apedrejador. Não tenho como julgar no twitter, né? — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 16 de maio de 2016

Anteriormente, quando o programa era exibido, no início do ano, o apresentador já havia se manifestado sobre Laércio. Na época, uma das participante, Ana Paula, o acusou de ser um pedófilo. Tiago disse que essa era uma acusação muito grave e que acusar alguém sem provas é um "crime terrível".

A vcs chamando o cidadão de "pedófilo", esse é um crime terrível (e acusar alguem em rede social sem prova alguma tb é! Ops!) — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 1 de fevereiro de 2016

Pera: a pessoa entra no BBB e reclama q tem um cara OLHANDO?? — Snap: tleifert (@TiagoLeifert) 1 de fevereiro de 2016

Por conta disso, o termo 'Tiago Leifert' é um dos tópicos mais comentados no Twitter.

O ex-BBB Laércio foi preso nesta segunda, 16, em Curitiba, acusado de estupro de vulnerável. De acordo com as informações prestadas pela assessoria de imprensa da Polícia Civil do Paraná, Laércio foi preso por acusações de estupro e fornecimento de bebidas alcoólicas a adolescentes.