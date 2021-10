Tiago Leifert e Daiana Garbin comemoram o primeiro ano da filha

Tiago Leifert e Daiana Garbin com a filha Lua Foto: Reprodução / Instagram @garbindaiana

A jornalista Daiana Garbin postou nas redes sociais uma homenagem à filha Lua, que completa nesta quinta-feira, 28, seu primeiro ano de vida. A chegada da pequena foi o incentivo para Tiago Leifert deixar a Globo após o The Voice Brasil, para viver a paternidade.

A jornalista e escritora publicou quatro fotos que ilustram desde o nascimento até o primeiro ano da filha. “Há 1 ano você transformou a minha vida. Eu nunca imaginei que seria tão especial, tão bonito e tão intenso ser a sua mãe”, começou Daiana.

Ela narrou os momentos da maternidade que a emocionam. “Eu amo sentir a sua pele na minha. Eu amo sentir a sua mãozinha no meu rosto. Eu amo o jeito que você sorri, amo quando você chora e me abraça apertado, amo o jeito que você me olha e me chama de Mãmã! Eu amo até quando você faz birra e grita ná, ná, porque não quer trocar a fralda ou ficar na cadeirinha”, brincou.

“Ser mãe é uma coisa maluca, né? Eu amo te olhar dormindo e agradeço a Deus e Nossa Senhora todos os dias por ter você. Que sorte eu tenho! Ser a sua mãe é o melhor de mim”, declarou Garbin.

“Você me tornou uma pessoa melhor. Me tornou uma mulher mais forte, mais corajosa, mas sensível, e com mais sono e cansaço também”, escreveu. “Que delícia é ser sua Mãe, Lua! Eu não sei como vivi tanto tempo sem você. Parabéns, meu amor! Feliz aniversário!”, comemorou.

Paternidade

No início de setembro, após o anúncio que Tiago Leifert deixaria a Globo, a jornalista, que conheceu o marido nos corredores da emissora, revelou que o marido trabalha muitas horas por dia e que agora poderá curtir a família.

“Meu marido é assim. Só não trabalha quando está dormindo e durante o BBB só dorme quando os brothers dormem. O sucesso do Ti é fruto de muito trabalho, dedicação, estudo e amor”, disse. Daiana elogiou o “pai e marido amoroso, sensível, respeitoso, cuidadoso e generoso que ele é” e contou que no último ano, mesmo trabalhando tanto, ele passou noites em claro cuidando da filha para que ela pudesse descansar.

“Neste momento metade de mim é felicidade porque vamos ter você 24 horas pra gente! Mas metade é tristeza porque nós, seus fãs, vamos sentir muita falta de você na televisão. Eu te admiro muito, te amo e sou sua maior fã”, concluiu Garbin.

Em entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, Leifert contou como se sentia. "Minha grande epifania foi no ano passado, na pandemia, minha esposa estava grávida. Eu cheguei em casa 4h da manhã, ela acordou, me falou que o BBB estava demais e perguntou se eu não estava feliz. Eu disse que não, porque não fiz mais que minha obrigação”, declarou. “Então pensei: 'É agora, minha mulher está grávida, tem tanta coisa que quero voltar a estudar'. Optei por sair da Globo, porque acho que minha missão aqui está cumprida”.