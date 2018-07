Ana Paula ataca Tiago Leifert no Twitter por causa da eleição de Trump

. Foto: Reprodução

A eleição de Donald Trump causou conflitos até entre as pessoas menos esperadas, como Ana Paula Renault, ex-BBB, e Tiago Leifert. Teve torta de climão entre os dois nas redes sociais na última quarta-feira, 9, quando o apresentador foi irônico em relação às pesquisas eleitorais.

"RIP pesquisas", escreveu Leifert em seu Twitter. Ana Paula parece não ter gostado muito e respondeu: "RIP você tbm! Sua hora está chegando".

Uma internauta questionou se os dois não se davam bem e a ex-BBB foi direta: "Me dou bem com gente do bem, sem preconceitos e julgamentos...Vem! Q nasci preparada...E nunca apaguei 1 tweet a ñ ser por erro de português".

Imagina-se que a falta de apreço de Ana Paula por Leifert seja por causa do episódio entre ela e Laércio. Ana Paula o acusou de pedofilia e o apresentador saiu em defesa do participante. Meses depois do fim do reality, o ex-BBB foi preso por estupro de vulnerável.