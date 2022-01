Tiago Leifert dá dica na estreia de 'BBB 22': 'A você que vai votar, comece pelas plantas'

Tiago Leifert anunciou a saída da TV Globo no ano passado Foto: Instagram/@tiagoleifert

Na manhã do dia da estreia na nova edição do Big Brother Brasil, Tiago Leifert fez uma publicação em seu Instagram desejando sorte à nova equipe do programa.

“Querida equipe, Tadeu, Big Boss e aqueles que eu não vou marcar para não lotar as DMs pedindo vaga no 23: que seja mais uma temporada complicada e surpreendente e maravilhosa como tem que ser”, escreveu na legenda do post em que aparece em um dos cenários do programa.

O reality show começa nesta segunda, 17, às 22h25, após a novela das nove da TV Globo.

Leifert, que sempre opinou sobre as estratégias do jogo, também deu uma dica aos espectadores: “comece pelas plantas”. Confira:

O post rendeu reações de colegas e ex-BBBs nos comentários. Tadeu Schmidt, o novo apresentador, e Boninho, diretor de gênero da Globo, agradeceram com corações.

Arthur Picoli, participante da edição do ano passado, opinou: “comecem pelas plantas, os cancelados às vezes podem mudar”. Diego Wantowsky, integrante do elenco do BBB 19, também concordou: “verdade, porque no nosso teve planta ficando para o final”.

Ex-apresentador quer continuar acompanhando o programa

Um dia após o anúncio dos participantes, Tiago usou seus stories no Instagram para comentar sobre a temporada de 2022. “Gostei muito e acho que vai ser uma excelente temporada”, disse em referência à escolha do novo elenco.

Em tom de brincadeira, o ex-apresentador também disse que pensa em voltar para o “passarinho” – o Twitter, rede em que o programa é muito comentado pelos espectadores – “só para xingar todo mundo e reclamar das provas, reclamar do Boninho”.

Em setembro do ano passado, após 15 anos na Globo, Tiago Leifert anunciou que não renovaria o contrato com a emissora. A decisão foi tomada por motivos pessoais.