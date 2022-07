Tiago Leifert compartilha foto rara da filha, Lua, brincando com bolas

Nas redes sociais, Tiago Leifert compartilhou um clique raro de sua filha brincando com diversas bolas. Foto: Instagram/@garbindaiana e @tiagoleifert

Neste sábado, 2, Tiago Leifert compartilhou um registro de sua filha, Lua, brincando. O momento foi publicado no perfil do jornalista no Instagram. A pequena se divertia com seus brinquedos, entre eles diversas bolas.

"Acho importante deixar a Lua livre para escolher as coisas que ela vai gostar no futuro. Por isso que eu evito colocar bolas no cercadinho, para não forçar", escreveu Tiago, brincando com o cenário da foto.

Nos comentários, fãs e amigos de Leifert reagiram à situação. "O Cris sabe bem como é", comentou Bianca Andrade, que tem um filho com Fred que é apaixonado por futebol.

"Já vou te adiantando tá: já fiz isso e não garante nada", escreveu Felipe Andreoli. Tiago Leifert respondeu o amigo e brincou: "Geração Abel Ferreira".

Lua é filha de Tiago com a mulher, Daiana Garbin. A menina, de um ano, foi diagnosticada em 2021 com retinoblastoma, um tipo raro de câncer que afeta a região ocular.