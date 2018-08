Tiago Iorc se afasta do Instagram: 'Um descanso vai me fazer bem'

O cantor Tiago Iorc. Foto: Iara Morselli/ ESTADÃO

Com 11 anos de carreira, o cantor brasiliense Tiago Iorc anunciou que vai se afastar da rede social Instagram. "Concluí que um descanso vai me fazer bem. Me ausentar dessa nossa vida 'instagrâmica' que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto", escreveu em uma publicação no fim deste domingo, 7.

O cantor fez uma retrospectiva do início de sua carreira e comparitlhou uma foto de dez anos atrás. "Penso no quanto a audacidade daquele pirralho propulsionou minha vida. Dez anos que vivi. Dez anos que me viveram. Se foram: intensos como um piscar de olhos e efêmeros como a eternidade".

Apesar das boas lembranças, Iorc desabafou alguns pensamentos mais densos, que teriam lhe provocado a decisão de se afastar. "Quanta saudade. Hoje me vi sem medo e senti saudade. Ou teria eu sentido medo de não sentir medo? Hoje me vi sem certezas e me senti velho. Somente o velho não consegue ter certeza do que é sonho".

Veja toda a publicação: