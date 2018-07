Tiago Iorc ganha boneco em sua homenagem e vira piada nas redes sociais 

Tiago Iorc ganha boneco Foto: Globo/Ramón Vasconcelos

O artista Marcus Baby é conhecido por fazer bonecos de personalidades como atores e cantores. O alvo da vez foi Tiago Iorc. Com o corpo de uma cor e o rosto de outro, a miniatura do cantor virou piada nas redes sociais.

Apesar de ter ficado parecido, o boneco é um pouco estranho e desagradou as pessoas no Twitter. Com o famoso penteado 'coque samurai', alguns ainda questionaram se é Tiago Iorc ou Luan Santana.

Veja as melhores reações:

medo de ir na cozinha agora e dar de cara com o boneco do Tiago Iorc pic.twitter.com/14Xp6jwgPb — felpys (@feIpys) 21 de fevereiro de 2017

@feIpys @ana_toledawn @Freitasdu77 @Desconfiacao quando a pessoa compra uma base mas não é da cor de pele dela mas msm assim ela tem q usar — b i a ? c a ?? (@beuancaa) 21 de fevereiro de 2017

hoje eu to só o boneco do tiago iorc pic.twitter.com/kmDhj82kjd — matheus (@whomath) 20 de fevereiro de 2017

QUE PORRA DE BONECO DE TIAGO IORC É ESSE? DJABO HORRÍVEL! — Rafael Bezerra (@vixirafael) 21 de fevereiro de 2017