Tiago Iorc chama Bruna Marquezine de 'linda' e 'querida', mas nega namoro

Tiago e Bruna se conheceram melhor durante as gravações do videoclipe 'Amei Te Ver'. Foto: Reprodução

Os rumores de um possível namoro entre Tiago Iorc e Bruna Marquezine ganharam mais força essa semana depois de o cantor dizer que a atriz é "linda" e "querida".

No entanto, na última quinta-feira à noite, 16, após um pequeno show para fãs no FM Hall, no Rio de Janeiro, o cantor desmentiu que estivesse namorando Bruna.

Mas, para comentar sobre sua 'amiga', Tiago usou vários adjetivos. "Ela é uma linda e uma querida! As pessoas podem continuar especulando à vontade, mas não tenho mais nada para falar. Ela só foi a dois shows meus", explicou em entrevista ao jornal Extra.

Nessa apresentação no Rio de Janeiro, a atriz não foi assistir ao amigo, mas esteve no show que ele fez em São Paulo. No final, Tiago chegou a dar uma carona para Bruna Marquezine.

A amizade entre eles se estreitou quando Tiago convidou Bruna para gravar o clipe da música Amei te Ver, em novembro de 2015. Nas imagens, Bruna aparece abraçada com o cantor fazendo topless.

No mesmo dia que o clipe de Tiago foi lançado, veio à tona o fim de seu namoro com a atriz Isabelle Drummond. Enquanto Bruna já encontrava problemas na sua relação - nunca assumida - com Maurício Destri.