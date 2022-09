Tiago Abravanel e Fernando Poli se casam no civil: ‘Noivos do ano’

Tiago Abravanel compartilhou detalhes da sua cerimônia. Foto: Instagram/ @tiagoabravanel

Tiago Abravanel se casou com Fernando Poli no civil na noite desta quinta-feira, 1. O casal está junto desde 2015 e, segundo o ator, a festa oficial deve acontecer em outubro.

A cerimônia foi reservada, apenas para amigos e familiares, realizada na cobertura do casal, em São Paulo. O casamento civil foi organizado pela cerimonialista Babi Leite.

"Os noivos do ano!", disse Ligia Abravanel, uma das irmãs de Tiago, nas redes sociais. Nos stories do Instagram, Tiago e Fernando compartilharam alguns detalhes do momento.

Bolo, docinhos, entradas, um belo jantar e bebidas fizeram parte da noite. Em uma das publicações, o ex-BBB fez questão de anunciar: "Agora sou um homem casado".

Casamento de Tiago Abravanel e Fernando Poli. Foto: Instagram/ @tiagoabravanel