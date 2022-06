'Thor: Amor e Trovão': Natalie Portman quer crossover com 'Capitã Marvel'

Natalie Portman e Chris Hemsworth em cena de 'Thor: Amor e Trovão', que chega aos cinemas em 7 de julho. Foto: Jasin Boland / Marvel

Natalie Portman revelou que gostaria que Jane Foster, sua personagem na franquia Thor, trabalhasse ao lado de outra heroína: a Capitã Marvel. A atriz falou sobre o desejo por um crossover durante a premiére mundial de Thor: Amor e Trovão.

"Eu amo a Capitã Marvel. Brie [Larson, que interpreta a personagem], é uma amiga querida, então seria divertido. Seria legal", disse Natalie à revista Variety.

Thor: Amor e Trovão chega aos cinemas em 7 de julho. No filme, Jane Foster retorna com super-poderes depois de receber o martelo e virar a Poderosa Thor, uma versão feminina do herói.

"Me sinto muito sortuda. Estou animada que isso virou parte do arco da história de Jane", comentou Natalie. "Acho incrível que as crianças tenham uma variedade de mulheres com quem podem se identificar e não só uma".

Segundo a atriz, ela cresceu apenas com figuras como a Mulher-Maravilha ou a Mulher-Gato. "Existia só um tipo dessas personagens, então agora ter essa variedade de personalidades, aparências, diferentes poderes, permite que todos imaginem seu potencial", afirmou.

Veja o trailer de Thor: Amor e Trovão:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais