Thiaguinho parabeniza Fernanda Souza por novo relacionamento: 'Eternamente ao seu lado'

Thiaguinho parabeniza Fernanda Souza pelo novo relacionamento com Eduarda Porto. Foto: Instagram/@fernandasouzaoficial

Na última sexta-feira, 22, Fernanda Souza publicou uma imagem no Instagram e tornou público seu namoro com Eduarda Porto, sendo o primeiro relacionamento que ela assumiu após o término com Thiaguinho, em 2019.

Contudo, o cantor e a atriz, mesmo separados, ainda mantêm uma relação de amizade. Ele fez um comentário na publicação declarando seu amor por elas e desejando felicidades ao novo casal.

"E amor é para sentir, não para entender. Falando em amor, eu amo muito vocês. Todo o meu carinho e respeito. Você sabe o quanto. E você tem que ser feliz, porque você é foda. Eternamento ao seu lado", escreveu Thiaguinho.

No início do ano, quando ele revelou estar namorando a ex-BBB Carol Peixinho, Fernanda também celebrou a relação: "Vocês merecem essa alegria. Um caminho de amor e luz para vocês. E semana que vem é nós no churras[co]".