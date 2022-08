Thiaguinho lança 'Meu nome é Thiago André' com canções consagradas

Thiaguinho também ganhou uma exposição que irá rodar o Brasil. Foto: Sandro Mendonça

Em comemoração aos 20 anos de carreira, Thiaguinho lançou nesta quinta-feria, 11, o álbum Meu Nome É Thiago André. O novo projeto visita as maiores referências do cantor ao longo de sua trajetória, com canções consagradas de grandes nomes da música. A faixa Vencedor também ganhou um videoclipe no YouTube oficial do artista.

Depois de lançar dois volumes de Infinito, um álbum que passeia por seus quase 20 anos de composições, sucessos e estrada, Thiaguinho sentiu a necessidade de revisitar músicas que fizeram parte de sua formação como pessoa e artista. Entre elas, Codinome Beija-flor, clássico de Cazuza; Retalhos de cetim, de Benito de Paula; e Como uma onda (Zen-surfismo), sucesso de Lulu Santos. O paulista também selecionou clássicos internacionais, como Fly in the moon (Frank Sinatra).

'Meu Nome É Thiago André' visita as maiores referências do cantor ao longo de sua trajetória. Foto: Sandro Mendonça

Ainda na programação das comemorações de duas décadas de carreira do cantor, Thiaguinho ganhou uma exposição que irá rodar o Brasil. Com estreia para o público em Presidente Prudente (SP), cidade natal do artista, na última segunda-feira, 8, o projeto exibe momentos marcantes de sua história.

O local escolhido para a abertura foi o Campus II da Unoeste e os fãs podem visitá-lo até a próxima sexta-feira, 12, com entrada franca das 11h às 21h. Entre os itens expostos, estaão vídeos, figurinos, troféus, produtos e coleções pessoais de Thiaguinho. “É um espaço contando a minha história e cheio de lembranças desses 20 anos. Ansioso para dividir um pouco dessa celebração com todos”, disse o artista.

Especial Som Brasil

Na última quarta-feria, 10, a TV Globo exibiu o especial Som Brasil apresenta: Meu Nome É Thiago André, que contou com uma entrevista conduzida por Pedro Bial, muitas memórias da trajetória do cantor e um show de gala e cheios de presenças ilustres realizado em junho, em São Paulo. A atração está disponível no Globoplay, em uma ação especial também para não-assinantes.

“Durante esses meus 20 anos de carreira, enfrentei de tudo. Muitos ‘nãos’, preconceitos, jornadas de trabalho que me deixavam só na estrada e me privaram de estar com meus familiares e amigos e problemas de saúde. Mas nada disso me fez desistir do meu sonho. Eu venci e sou muito feliz por isso. Graças a Deus e a todos que estão aqui nesta noite”, comemora o artista.