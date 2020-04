Thiaguinho fará live com músicas do seu novo álbum ‘Vibe’

O cantor Thiaguinho. Foto: Instagram/@thbarbosa

Thiaguinho anunciou pelas redes sociais na noite de domingo, 12, que fará uma live em 23 de abril, quinta-feira, às 18h, cantando as músicas de Vibe, seu novo álbum lançado em agosto de 2019.

O músico atendeu aos pedidos de fãs e, apesar de não ter dado muitos detalhes até o momento desta publicação, recebeu palpites de seguidores, que pediram sucessos de sua carreira, como Caraca Muleke, Ousadia e Alegria e Buquê de Flores.

Personalidades também se animaram com a novidade. Iza e os jogadores de futebol Denilson, Aloísio Chulapa e Neymar Júnior apoiaram a iniciativa do cantor, reforçando o quão fã são do pagodeiro.

Além de Thiaguinho, outros músicos também decidiram fazer lives nesta quarentena. Marília Mendonça, Gusttavo Lima, Turma do Pagode, Jorge e Mateus, DJ Henrique de Ferraz, Xand Avião, Léo Santana, Péricles e Bruno e Marrone foram alguns dos brasileiros que se apresentaram. Raça Negra se apresentará em 21 de abril (dia de Tiradentes), às 18h. Já Wesley Safadão gravará o DVD nesse formato no próximo sábado, 18, às 20h.

Na cena internacional, Billie Eilish, Alicia Keys, Backstreet Boys, Billie Joe Armstrong, Tim McGraw, Elton John, Backstreet Boys e Mariah Carey fizeram um show beneficente dentro de suas casas, em 29 de março, com projeção nacional nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro em nome da causa.

Na semana anterior ao evento online, John Legend cantou e tocou piano em casa para fãs numa transmissão ao vivo pelo Instagram. A atitude do músico foi uma forma de incentivar o público a ficar de quarentena para se proteger do coronavírus.

A tendência das transmissões ao vivo, porém, não é do interesse de todos os cantores. Zeca Pagodinho afirmou em vídeo que não fará, sem dar detalhes do porquê. Anitta, por sua vez, falou que prefere não se apresentar em live para evitar polêmicas. Segundo ela, se fizer o evento sem sua banda, vão falar que ficou sem graça e compará-la com outros artistas; se chamar a equipe, vão dizer que ela aglomerou pessoas.

